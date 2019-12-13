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      У Росії весільний кортеж не доїхав на свято через стрілянину

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      Російська поліція затримала 4 членів весільного кортежу, що влаштували стрілянину / rs.sputniknews.com

      У російському Санкт-Петербурзі трапилася стрілянина за участі весільного кортежу та водія вантажівки, що проїздив повз. Внаслідок конфлікту до поліції доставили чотирьох його учасників.

      Інцидент трапився ввечері четверга, 12 грудня, повідомляє видання "ТАСС".

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      По гарячих слідах правоохоронці встановили обидві іномарки з весільного кортежу та затримали 4 осіб у віці від 19 до 30 років. Усі вони – вихідці з кавказьких країн. В одного з них вилучили газовий пістолет.

      Як відомо, у четвер ввечері з двох іномарок, які були у складі весільного кортежу, вийшли четверо чоловіків та почали погрожувати водію "Газелі", а потім один з них почав стріляти у повітря.

      Одразу ж після інциденту зловмисники втекли з місця злочину – поїхали на весілля. Але посвяткувати їм так і не вдалося, і вони опинилися у відділку поліції.

      До слова, на кавказьких весіллях є такий звичай – стрільба у повітря. Можливо, водій "Газелі", а потім і правоохоронці просто не зрозуміли традицій представників іншої культури.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Стрілянина
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