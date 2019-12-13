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      В России свадебный кортеж не доехал на праздник из-за стрельбы

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      Российская полиция задержала 4 членов свадебного кортежа, устроивших стрельбу / rs.sputniknews.com

      В российском Санкт-Петербурге произошла стрельба с участием свадебного кортежа и водителя грузовика, проезжавшего мимо. В результате конфликта в полицию доставили четырех участников.

      Инцидент произошел вечером четверга, 12 декабря, сообщает издание "ТАСС".

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      По горячим следам правоохранители установили обе иномарки из свадебного кортежа и задержали 4 человек в возрасте от 19 до 30 лет. Все они – выходцы из кавказских стран. У одного из них изъяли газовый пистолет.

      Как стало известно, в четверг вечером из двух иномарок, которые были в составе свадебного кортежа, вышли четверо мужчин и начали угрожать водителю "Газели", а затем один из них начал стрелять в воздух.

      Сразу же после инцидента злоумышленники скрылись с места преступления – поехали на свадьбу. Но попраздновать им так и не удалось, и они оказались в отделении полиции.

      К слову, на кавказских свадьбах есть такой обычай – стрельба в воздух. Возможно, водитель "Газели", а затем и правоохранители просто не поняли традиций представителей другой культуры.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Стрельба
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