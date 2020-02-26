У Росії викрили масштабну нарколабораторію: 10 українців заарештували

Шістьом українцям правоохоронці Росії приписують дилерство наркотиків і ще чотирьом – виготовлення. За їхньою діяльністю поліція слідкувала протягом п'яти місяців.

Виготовленням наркотиків українці займалися з початку 2018 року і до вересня 2019-го. Одну лабораторію вони розмістили в орендованому будинку у селищі Внуківського району Московської області, повідомляє Інтерфакс.

До теми: Українець намагався провезти в колесі 20 кілограмів наркотиків: відео

Ще одну лабораторію виявили будинку в Олександрівському районі Володимирської області. Там знайшли 368 кілограмів альфа-PVP, понад 1,8 тонни прекурсорів. У сусідньому гаражі знайшли ще 197 каністр з 40 літрами нарковмісної рідини.

Окрім величезної кількості наркотиків у лабораторіях, поліцейські знайшли також схованку із препаратами у лісі. Загалом було конфісковано близько тонни альфа-PVP, майже дві тонни прекурсорів і понад 80 одиниць лабораторного обладнання.

На слід наркотовиготовлювачів вдалося вийти після затримання їхніх спільників, які займалися дилерством.