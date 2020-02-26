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      В России разоблачили масштабную нарколабораторию: 10 украинцев арестовали

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      10 украинцев подозревают в организации наркобизнеса в России / Фото из открытых источников

      Шестерым украинцам правоохранители России приписывают дилерство наркотиков и еще четырем – изготовление. За их деятельностью полиция следила в течение пяти месяцев.

      Изготовлением наркотиков украинцы занимались с начала 2018 года и по сентябрь 2019-го. Одну лабораторию они разместили в арендованном доме в поселке Внуковского района Московской области, сообщает Интерфакс.

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      Еще одну лабораторию обнаружили дома в Александровском районе Владимирской области. Там нашли 368 килограммов альфа-PVP, более 1,8 тонны прекурсоров. В соседнем гараже нашли еще 197 канистр с 40 литрами наркосодержащей жидкости.

      Кроме огромного количества наркотиков в лабораториях, полицейские нашли также тайник с препаратами в лесу. Всего было конфисковано около тонны альфа-PVP, почти две тонны прекурсоров и более 80 единиц лабораторного оборудования.

      На след наркопроизводителей удалось выйти после задержания их сообщников, которые занимались дилерством.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Наркотики Криминал Новости России
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