18:38
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У США несподівано померла 22-річна правнучка Кеннеді

      861 Читать новость на русском
      Сірша Кеннеді Гілл
      Сірша Кеннеді Гілл / news.sky.com

      У штаті Массачусетс померла онука рідного брата президента США Джона Кеннеді 22-річна Сірша Кеннеді Гілл.

      За інформацією видання Sky News, тіло дівчини виявили у сімейному маєтку.

      Читайте також: Скільки людей в світі залежні від наркотиків і алкоголю

      Офіціійної причини смерті дівчини наразі немає. Однією з версій є передозування наркотиками.

      Відомо, що Сірша Кеннеді страждала на депресію. У старших класах вона повідомляла, що після того, як стала жертвою сексуального насильства, бореться з психічними захворюваннями. 

      "Я відчуваю глибокі напади смутку, які лягають тяжким валуном на груди", – наголошувала Сірша. 

      сірші кеннеді
      Сірша Кеннеді у 2016 році

      blog_ava
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні
      25545
      Теги: Новини США Жертви Наркотики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства
      сьогодні , 18:01 Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства
      Ірина Поліщук 148
      Строительство Россией новых "потоков" приближает большую войну
      сьогодні , 17:00 Строительство Россией новых "потоков" приближает большую войну
      Блог Медіа 1319
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      2420
      Відставка Богдана: що відбувається
      сьогодні , 16:40 Відставка Богдана: що відбувається
      Євгенія Мазур 2742
      Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      сьогодні , 16:30 Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      Сергій Фурса 3184
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук