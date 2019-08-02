У США несподівано померла 22-річна правнучка Кеннеді

У штаті Массачусетс померла онука рідного брата президента США Джона Кеннеді 22-річна Сірша Кеннеді Гілл.

За інформацією видання Sky News, тіло дівчини виявили у сімейному маєтку.

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Офіціійної причини смерті дівчини наразі немає. Однією з версій є передозування наркотиками.

Відомо, що Сірша Кеннеді страждала на депресію. У старших класах вона повідомляла, що після того, як стала жертвою сексуального насильства, бореться з психічними захворюваннями.

"Я відчуваю глибокі напади смутку, які лягають тяжким валуном на груди", – наголошувала Сірша.



Сірша Кеннеді у 2016 році