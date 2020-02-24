У яких містах України найвищі тарифи за комуналку: цифри

Журналісти підрахували вартість комунальних послуг у всіх обласних центрах України. Загалом найвищий і найнижчий показник різняться у кілька тисяч гривень, а найдорожча комуналка, як не дивно, далеко не у Києві.

Загальну вартість комуналки порахували за допомогою затверджених Кабінетом міністрів норм споживання, які використовуються у разі, коли у споживача відсутні лічильники, пише видання "Ліга.Бізнес".

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Вартість розрахована на звичайну сім'ю з трьох людей, які живуть у помешканні розміром у 50 квадратних метрів але без лічильників. У Луганській і Донецькій областях для розрахунків брали тарифи у Севердонецьку і Маріуполі відповідно.

У яких містах України комуналка найдорожча

Дніпро – 3 тисячі 466 гривень;

– 3 тисячі 466 гривень; Кропивницький – 3 тисячі 379 гривень (без тарифів на постачання гарячої води і утримання будинку);

– 3 тисячі 379 гривень (без тарифів на постачання гарячої води і утримання будинку); Суми – 3 тисячі 350 гривень;

– 3 тисячі 350 гривень; Рівне – 3 тисячі 335 гривень;

– 3 тисячі 335 гривень; Тернопіль – 3 тисячі 288 гривень;

– 3 тисячі 288 гривень; Луцьк – 3 тисячі 266 гривень;

– 3 тисячі 266 гривень; Чернігів – 3 тисячі 242 гривні;

– 3 тисячі 242 гривні; Київ – 3 тисячі 145;

– 3 тисячі 145; Маріуполь – 3 тисячі 40 гривень;

– 3 тисячі 40 гривень; Харків – 3 тисячі 35 гривень;

– 3 тисячі 35 гривень; Миколаїв – 3 тисячі 18 гривень;

– 3 тисячі 18 гривень; Полтава – 2 тисячі 916 гривень;

– 2 тисячі 916 гривень; Запоріжжя – 2 тисячі 895 гривень;

– 2 тисячі 895 гривень; Черкаси – 2 тисячі 842 гривні (без тарифу на утримання будинку);

– 2 тисячі 842 гривні (без тарифу на утримання будинку); Вінниця – 2 тисячі 812 гривень;

– 2 тисячі 812 гривень; Львів – 2 тисячі 687 гривень;

– 2 тисячі 687 гривень; Хмельницький – 2 582 гривні (без тарифу на утримання будинку);

– 2 582 гривні (без тарифу на утримання будинку); Івано-Франківськ – 2 тисячі 496 гривень (без тарифу на утримання будинку);

– 2 тисячі 496 гривень (без тарифу на утримання будинку); Одеса – 2 тисячі 406 гривень (без тарифу на утримання будинку);

– 2 тисячі 406 гривень (без тарифу на утримання будинку); Северодонецьк – 2 тисячі 376 гривень (без тарифів на гарячу воду і утримання будинку);

– 2 тисячі 376 гривень (без тарифів на гарячу воду і утримання будинку); Житомир – 2 тисячі 360 гривень (без тарифів на гарячу воду і утримання будинку);

– 2 тисячі 360 гривень (без тарифів на гарячу воду і утримання будинку); Херсон – 2 тисячі 331 гривня (без тарифу на утримання будинку);

– 2 тисячі 331 гривня (без тарифу на утримання будинку); Чернівці – 1 тисячу 840 гривень (без тарифів на гарячу воду і утримання будинку);

– 1 тисячу 840 гривень (без тарифів на гарячу воду і утримання будинку); Ужгород – 854 гривні (без тарифів на тепло і гарячу воду).

Важливо, що насправді середня сума платіжки в Ужгороді приблизно удвічі вища. Основні витрати у місцевих ідуть на оплату газу та електроенергії, позаяк замість гарячої води і опалення у них встановлені бойлери і котли.

Так само і в інших містах України ці суми є радше показником тарифів на комуналку у містах, аніж реальним середнім показником, скільки люди платять за комуналку. Все через те, що у більшості людей таки є лічильники, які дещо змінюють показники.

Так, наприклад, у Харкові без лічильників потрібно платити за опалення більше, ніж у Києві, але з лічильником – менше.



Скільки потрібно платити за комуналку у різних містах України