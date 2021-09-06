Правоохоронці зібрали необхідні відомості та низку речових доказів, що допомогли встановити першочергові дані про обставини інциденту та ймовірну причетну до нього особу.

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Співробітники поліції з'ясували, що причетний до подвійного вбивства чоловік втік автомобілем, який належав загиблій жінці. Також з її квартири зникли золоті ювелірні вироби.

Злочинця затримали

Правоохоронці розпочали спецоперацію: за допомогою записів камер відеоспостереження вони оперативно відслідкували напрямок руху автівки.

Вранці 5 вересня 22-річний підозрюваного в убивстві матері та дитини у Житомирі – затримали.

На Житомирщині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві / Фото Нацполіції

Поліцейські надали неспростовні докази його причетності до вчинення тяжкого злочину – свою вину чоловік визнав.

Попередньо відомо, що зі загиблою жінкою він був знайомий і вдався до вбивства матері та дитини для заволодіння їхнім майном з оселі. Свої злочинні дії він намагався приховати, влаштувавши у помешканні пожежу.