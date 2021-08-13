Чоловік Осадчої мав кримінальне минуле, – ЗМІ

Дівчина подзвонила у поліцію і поскаржилася, що чоловік її б'є. На місце події одразу виїхав патруль.

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Поліцейські розвели чоловіка з дружиною по різних кімнатах. А для вирішення конфлікту залучили співробітників підрозділу "Поліна". На Миколу – склали протокол, але в підсумку матеріали нібито списали, а Тетяна вирішила не давати хід справі.

У пари, яка почала жити разом навесні цього року, були постійні скандали. У Тетяни гарячий характер, але її Микола – взагалі не подарунок. Проте якось уживалися – така любов,

– мовиться у повідомленні.

У 90-х чоловік нібито відсидів у в'язниці за вимагання.

Жінка втікала від чоловіка до сусідів

За словами знайомих пари, Тетяна народилася в Києві, а Микола – харків'янин. Він переїхав у столицю до коханої.

"У них постійно були скандали. Микола міг вдарити Таню, а вона ховалася, бігла до сусідів. Вона його дуже любила, чоловік її теж шалено кохав, але ключове тут – "шалено", – розповіли сусіди.

Микола нібито зізнався у вбивстві

Під час конфлікту чоловік нібито кілька разів вдарив Тетяну ножем і вибіг на вулицю. Руки у нього були порізані та закривавлені, тому сусіди викликали швидку допомогу. Медики надали Миколі допомогу і звернулися у поліцію.

Чоловік нібито сказав патрульним, що під час сімейної сварки поранив свою дружину. Коли правоохоронці зайшли у квартиру, Осадча була вже мертва.

Зауважимо, у 50-річного підозрюваного нібито є проблеми зі здоров'ям – раніше він пережив інсульт.

Зверніть увагу! Тетяна познайомилася зі старшим на 16 років Миколою в інтернеті. Згодом пара розійшлася на майже 3 роки. Весною чоловік та жінка таки одружилися, хоча друзі Тетяни відмовляли її від цього.