У мужа Осадчей было уголовное прошлое, – СМИ

Девушка позвонила в полицию и пожаловалась, что муж ее бьет. На место происшествия сразу выехал патруль.

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Полицейские развели мужа с женой по разным комнатам. А для решения конфликта привлекли сотрудников подразделения "Полина". На Николая – составили протокол, но в итоге материалы якобы списали, а Татьяна решила не давать ход делу.

У пары, которая начала жить вместе весной этого года, были постоянные скандалы. У Татьяны горячий характер, но ее Николай – вообще не подарок. Однако как-то уживались – такая любовь,

– говорится в сообщении.

В 90-х мужчина якобы отсидел в тюрьме за вымогательство.

Татьяна сбегала от мужа к соседям

По словам знакомых пары, Осадчая родилась в Киеве, а Николай – харьковчанин. Он переехал в столицу к любимой.

"У них постоянно были скандалы. Николай мог ударить Таню, а она пряталась, сбегала к соседям. Она его очень любила, мужчина ее тоже безумно любил, но ключевое здесь – "безумно", – рассказали соседи.

Николай якобы признался в убийстве

Во время конфликта мужчина якобы несколько раз ударил Татьяну ножом и выбежал на улицу. Руки у него были порезаны и окровавленны, поэтому соседи вызвали скорую помощь. Медики оказали Николаю помощь и обратились в полицию.

Мужчина якобы сказал патрульным, что во время семейной ссоры ранил свою жену. Когда правоохранители зашли в квартиру, Осадчая была уже мертва.

Заметим, что у 50-летнего подозреваемого якобы есть проблемы со здоровьем – ранее он пережил инсульт.

Обратите внимание! Татьяна познакомилась со старшим на 16 лет Николаем в интернете. Впоследствии пара разошлась на почти 3 года. Весной мужчина и женщина таки поженились, хотя друзья Татьяны отговаривали ее от этого.