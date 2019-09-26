Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку, – експерт

Зміни до Податкового кодексу, закладені у законопроєкті №1210, у його нинішньому варіанті, можуть боляче вдарити по українській економіці та порушити баланс інтересів держави і бізнесу.

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" нині є найпроблемнішим серед усіх, внесених на розгляд Верховної Ради.

До теми: Альтернативний закон 1210-1 – це лише маніпуляція влади, – Фесенко

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко попереджає, що цей законопроєкт несе серйозні загрози для інвесторів в Україні:

Ухвалення законопроєкту №1210 доб'є українську економіку і залишить бюджет без багатьох податків. З України підуть інвестори і не прийдуть нові. Як це відбувається зараз у тютюновій індустрії…

Експерт має на увазі ситуацію з тютюновою компанією British American Tobacco, яка в 2018 році сплатила до нашого бюджету 16 млрд гривень. Тепер компанія переносить регіональний центр з Києва до Бухареста "у зв'язку з тим, що фіскальна та регуляторна політика українського уряду непрогнозована". Бо законопроєктом №1210 заплановано, що ставка акцизу на сигарети може бути прирівняна до європейської (еквівалент 90 євро за 1000 штук) вже у 2020 році, а не в 2024-му – як було домовлено раніше.

Детальніше про проблемний документ читайте в аналітичній статті "Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України"