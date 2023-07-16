Одним із важливих аспектів стала допомога, яку мають надати за підсумками саміту. Вона є важливою для безпеки як України, так і світу. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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Військовий досвід України є вражаючим

На саміті НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня партнери повідомили про потужні пакети військової підтримки України. Однак це не замінює політичного запрошення на членство в НАТО, якого Україна так і не отримала.

Пакет військової допомоги – це ситуація, яка дає нам змогу бути ефективними на полі бою і в цілому відстоювати світовий порядок. Ми, крім того, що боронимо свою націю та землю, відстоюємо світовий і колективну безпеку Заходу,

– наголосив Юрій Федорченко.

Коли в України був План дій щодо членства НАТО там були чітко й покроково прописано, що Україна має зробити. Туди входило й впровадження реформ, законодавчі зміни, перехід на конкретне обладнання тощо. Це б дало змогу безпроблемно співпрацювати з іншими країнами НАТО, обмінюватись інформацією, а в разі загроз – спільно виконувати бойові завдання.

Для імплементації цих дій потрібен був щонайменше час та фінансування.

"З початку повномасштабної війни українське військо користується західними зразками озброєння, техніки, зв'язку. Без зайвого пафосу Сили оборони довели, що воюють західною зброєю краще ніж представники членів країн НАТО", – зауважив військовий.

Зокрема, українські військові використовують набагато меншу кількість засобів та боєприпасів проти ворога, який переважає в рази.

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Україна вже готова вступити в НАТО

Ефективність Збройних Сил відзначають і за кордоном. Зокрема, запит на українських бойових інструкторів до країн НАТО надзвичайно високий. Інструктори можуть передавати досвід в різних галузях застосування техніки.

Об'єктивно, Україна могла б стати членом НАТО вже сьогодні. А щодо того, що не можна брати в Альянс країну в стані війни. Варто враховувати, що правила і про вхід країн до Альянсу були прописані, коли на Європейському континенті був мир,

– зазначив командир.

Після Другої світової війни – вторгнення Росії в Україну є першим випадком такої масштабної війни на Європейському континенті.

"Тому, на моє переконання, можна було б зібратися і прийняти рішення щодо певних змін, зокрема, входження до НАТО", – підкреслив Федорченко.

Однак Україна зрештою обов'язково стане країною-членом НАТО. А значні результати на полі бою, які невдовзі покажуть Сили оборони, стануть ще одним кроком до Північноатлантичного Альянсу.

"Тягнуться завжди до сильних, Україна є сильною. Тому ми точно будемо в НАТО. Треба трохи часу і не втрачати мотивації", – підсумував Федорченко.

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