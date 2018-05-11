Україна посіла друге місце по поширенню смертельної хвороби

Україна ввійшла у п’ятірку лідерів країн світу по поширенню мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.

Такий рейтинг опублікувала ООН у Twitter.

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"Щорічно близько 30 тисяч українців заражаються туберкульозом", – йдеться у повідомленні.

У ООН також зазначили, що щодня 11 осіб вмирають від туберкульозу.

Украина входит в пятерку стран мира с самым высоким уровнем мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза. Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза. pic.twitter.com/qUbMTPn4TM — ООН (@UnitedNationsRU) May 11, 2018

Згідно з офіційною статистикою, перше місце посідає Росія, друге – Україна, після неї Узбекистан, Казахстан і Румунія.

До слова, медики зафіксували у Харкові в Дергачівському районі випадок дирофіляріозу – небезпечної інфекції, яку переносять комарі.