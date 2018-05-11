Україна посіла друге місце по поширенню смертельної хвороби
Україна ввійшла у п’ятірку лідерів країн світу по поширенню мультирезистентного (стійкого до ліків) туберкульозу.
Такий рейтинг опублікувала ООН у Twitter.
Читайте також: Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування
"Щорічно близько 30 тисяч українців заражаються туберкульозом", – йдеться у повідомленні.
У ООН також зазначили, що щодня 11 осіб вмирають від туберкульозу.
Згідно з офіційною статистикою, перше місце посідає Росія, друге – Україна, після неї Узбекистан, Казахстан і Румунія.
До слова, медики зафіксували у Харкові в Дергачівському районі випадок дирофіляріозу – небезпечної інфекції, яку переносять комарі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі