Україна та Польща стали одним організмом, – посол

Двостороння торгівля та заробітчани – ознаки того, що Україна та Польща вже стали єдиним економічним організмом.

Таку думку висловив посол Польщі в Україні в інтерв’ю "Європейській правді".

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"Ми маємо постійно зростаючі показники двосторонньої торгівлі. А крім того, маємо активну присутність українських громадян у Польщі, які приїжджають працювати або навчатися. Ми вже маємо ситуацію, коли Україна та Польща вже стали єдиним економічним організмом", – наголосив Пєкло.

За його словами, Польща вже не може забезпечити свій економічний розвиток без українських працівників.

Натомість гроші, що пересилають додому ці працівники, є важливим фактором надходження валюти в Україну. Ці люди отримують також досвід, який згодом стає їм у нагоді вдома, наприклад – для започаткування власного бізнесу. І це вигідно для обох сторін,

– вважає посол.

На його думку, негативні оцінки двосторонніх відносин базуються виключно на одному аспекті – оцінках історичних подій.

Раніше Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою торік, саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.