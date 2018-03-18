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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна здобула сьому золоту медаль на Паралімпіаді-2018

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Золото для збірної України на Паралімпіаді-2018
Золото для збірної України на Паралімпіаді-2018

На Паралімпійських іграх 2018 збірна Україна здобула чергову золоту медаль. Вона стала сьомою для українців на цих змаганнях.

Цього разу українці здобули золото з змішаній естафеті в лижних перегонах 4 по 2,5 кілометра, в якій брали участь Юлія Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко та Юрій Уткін.

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Варто зазначити, що ця медаль стала 22 для збірної України на Паралімпіаді. Тепер в активі українців 7 золотих нагород, 7 срібних та 8 бронзових нагород. Завдяки цьому збірна України закріпилася на 4 місці у загальному медальному заліку.

Теги: Новини спорту Паралімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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