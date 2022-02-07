Добова статистика вакцинації
Крім того, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.
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Щеплення проводили 398 мобільних бригад з імунізації, 1 899 пунктів щеплення та 407 центрів вакцинації населення.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 13 815 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 2 922,
- Moderna – 1 623,
- AstraZeneca – 266.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона.
Додаткову дозу отримали 20 332 людини, бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу