Добова статистика вакцинації

Крім того, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.

Актуально В Україні продовжує падати захворюваність на COVID-19

Щеплення проводили 398 мобільних бригад з імунізації, 1 899 пунктів щеплення та 407 центрів вакцинації населення.

Використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 13 815 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 2 922,

Moderna – 1 623,

AstraZeneca – 266.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона.

Додаткову дозу отримали 20 332 людини, бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу