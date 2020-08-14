В Україні створили фонд допомоги постраждалим білорусам. Він передбачає допомогу учасникам акцій протесту, членам виборчих комісій, що не брали участі у фальсифікаціях, а також працівників ОМОНу, що не стали застосовувати силу проти протестувальників.

Про створення українського фонду допомоги білорусам розповів екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало в інтерв'ю Інтерфаксу. Нині він виїхав з Білорусі й тимчасово живе в Україні.

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Ми створили в Україні фонд допомоги тим, хто постраждав від режиму, тим, хто вчинив за совістю. Це, наприклад, вчителі в комісіях на тих виборчих дільницях, де показали правдиві цифри голосування,

– пояснив Цепкало.

Він повідомив, що раніше вже було оголошено про створення з фонду, а на його рахунки навіть надійшли гроші зі США. Щодо того, кому підуть ці гроші, політик розповів, що людям потрібно буде довести свою непричетність до режиму.

"До нас вже прийшла вчителька. Вона написала нам швидко заяву, наразі сидить вдома й боїться. Вона вчинила за совістю, звісно, ми допомагатимемо їй", – запевнив білоруський опозиціонер.

Також є ще дві категорії людей, яким будуть спрямовані гроші з фонду. Перша – це учасники протесту, які були побиті. Друга – бійці ОМОНу, які опустили щити й стали на бік протестувальників або були звільнені,

– розповів Валерій Цепкало.

Резюмуючи, він розповів, що об'їхав білоруську діаспору в Росії, Україні, Польщі, Німеччині й США. За його словами, там відповіли згодою допомогти протестам.

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