В Україні створили фонд допомоги постраждалим у протестах у Білорусі
В Україні створили фонд допомоги постраждалим білорусам. Він передбачає допомогу учасникам акцій протесту, членам виборчих комісій, що не брали участі у фальсифікаціях, а також працівників ОМОНу, що не стали застосовувати силу проти протестувальників.
Про створення українського фонду допомоги білорусам розповів екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало в інтерв'ю Інтерфаксу. Нині він виїхав з Білорусі й тимчасово живе в Україні.
До слова На підтримку жертв репресій у Білорусі хочуть створити міжнародний фонд
Ми створили в Україні фонд допомоги тим, хто постраждав від режиму, тим, хто вчинив за совістю. Це, наприклад, вчителі в комісіях на тих виборчих дільницях, де показали правдиві цифри голосування,
– пояснив Цепкало.
Він повідомив, що раніше вже було оголошено про створення з фонду, а на його рахунки навіть надійшли гроші зі США. Щодо того, кому підуть ці гроші, політик розповів, що людям потрібно буде довести свою непричетність до режиму.
"До нас вже прийшла вчителька. Вона написала нам швидко заяву, наразі сидить вдома й боїться. Вона вчинила за совістю, звісно, ми допомагатимемо їй", – запевнив білоруський опозиціонер.
Також є ще дві категорії людей, яким будуть спрямовані гроші з фонду. Перша – це учасники протесту, які були побиті. Друга – бійці ОМОНу, які опустили щити й стали на бік протестувальників або були звільнені,
– розповів Валерій Цепкало.
Резюмуючи, він розповів, що об'їхав білоруську діаспору в Росії, Україні, Польщі, Німеччині й США. За його словами, там відповіли згодою допомогти протестам.
Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі вже тривають 6 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.
- У Литві вже запропонували ідею створити міжнародний фонд допомоги постраждалим внаслідок протестів у Білорусі.