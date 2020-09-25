Українська влада проявила унікальну недалекоглядність, фактично відмовляючись від китайського ринку своєю позицією АТ "Мотор Січ".

Про це заявив відомий політичний експерт Володимир Цибулько.

"Українська влада унікальна в своєму міжнародному та економічному дилетантстві: замість багатомільярдного прибутку з місткого китайського авіаринку вона готова заплатити китайським інвесторам відшкодування збитку в розмірі понад $ 3,5 млрд доларів. Навіщо? Тому що просять "західні партнери", які самі борються за доступ на цей ринок! Подивіться, як спритно діє Трамп – примусив акціонерів соцмережі Tik Tok віддати частку американським компаніям Oracle і Walmart: або вашим акціонером стають американські компанії платники податків, або ваша діяльність загрожує безпеці США", – порівнює Володимир Цибулько.

Політолог нагадав, що американські і європейські авіаконсорціуми вже розгорнули конкурентну боротьбу за доступ на китайський ринок і організували там спільні підприємства для обслуговування авіафлоту КНР. При цьому їх не насторожують ні питання американської національної безпеки, ні ризики витоку ноу-хау.

"Західні держави (вони ж – наші конкуренти на ринку авіабудування) нав'язали українській владі фобії з приводу абстрактної інтелектуальної власності "Мотор Січі", яка може витекти китайським інвесторам. Вдумайтеся! Китай – останній в світі споживач авіадвигунів і літаків, в той час як на заході індустрія звільняє тисячі людей через відсутність попиту після фактичної зупинки індустрії подорожей і авіаперевезень в зв'язку з пандемією", – вказує на очевидний парадокс політичний аналітик Володимир Цибулько.

Розвиток китайськими інвесторами "Мотор Січі" міг дати Україні унікальні переваги для ринкового домінування – практично без конкурентної боротьби.

"Що робить українська влада? Вона викидає цей унікальний квиток в елітний глобальний клуб авіаційних держав. А коли схаменеться, цей ринок уже буде зайнятий. І доблесна злиденна Україна зможе пишатися тим, що її технології допотопного авіаційного двигунобудування в цілковитій безпеці! На хуторі літаки не потрібні", – журиться Цибулько.

Як повідомляли ЗМІ, Китай з його великою територією і півторамільярдним населенням став першою країною в світі, якій вдалося повернути обсяги пасажирських авіаперевезень до допандемічного рівня. Це підтримає авіабудівну індустрію Китаю, в той час як авіаційні і двигунобудівні концерни ЄС і США входять в період затяжної кризи, яка завершиться не раніше 2024 року. Зараз вони звільняють персонал і тримаються на плаву завдяки державній підтримці. Це означає, що вихід на китайський ринок для міжнародних авіабудівних консорціумів в період жорстокої глобальної кризи в галузі – останній шанс на виживання, і Україна для них – далеко не бажаний конкурент.

В Україні ж у вересні почався відлік тримісячного терміну до подачі китайськими інвесторами АТ "Мотор Січ" позову в міжнародний арбітраж. Україна компенсує китайським інвесторам втрати в сумі $3,5 млрд, якщо не буде розблокована діяльність "Мотор Січі", акції якої знаходяться під арештом. Китайська сторона розраховує на переговорне врегулювання ситуації, що склалася і відновлення нормального україно-китайського співробітництва у сфері будівництва та експлуатації авіаційних двигунів, з якого обидві сторони матимуть свої комерційні вигоди. В іншому випадку місце української компанії на ринку Піднебесної займуть авіабудівні консорціуми ЄС і США, які так активно підштовхували Київ до зриву угоди і протистояння з інвесторами з КНР.