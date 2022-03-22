Про це 22 березня повідомили в Офісі Президента. Зазначили, що діти отримають необхідне лікування.

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"Я тут, бо ми з Оленою Зеленською домовилися, що вас приймемо. У Франції вам дуже раді та піклуватимуться про вас, а ми з першою леді України обмінюватимемось інформацією про ваш стан", – сказала Бріжит Макрон.



Перша леді Франції зустріла українських дітей / Фото Офісу Президента

У дітей одразу дві війни

Діти прибули до Франції у межах програми "Рейси життя" для українських онкохворих дітей із зон бойових дій. Спочатку маленьких пацієнтів привозять до Львова у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там їх обстежують і надають всю необхідну допомогу.



Дітям нададуть допомогу та лікування / Фото Офісу Президента

Згодом діти та їхні найближчі рідні їдуть до Польщі у спеціально створену клініку Unicorn. Там пацієнтів розподіляють на постійне лікування в Польщу або інші країни Європи, США, Канади.

Є ті, у кого в ці страшні часи – одразу дві війни. Одна та, що руйнує домівки й міста. Інша – особиста, з хворобою. Саме такі фронти нині в діток з онкологією. Можемо евакуювати їх з однієї війни та допомогти виграти іншу,

– сказала Олена Зеленська.

Перша леді сподівається, що Україні вдасться переправити на лікування всіх, хто цього потребує. Наразі завдяки ініціативі "Рейси життя" вдалось евакуювати понад 300 дітей.

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