Українських водіїв просять підвезти лікарів: як доєднатися до ініціативи

Українських водіїв закликають приєднатися до ініціативи "підвези лікаря", у межах якої під час карантину людей просять допомогти лікарям добиратися на роботу. Ініціатори розповідають, що щодня отримують близько 200 заявок від лікарів на день, але водіїв поки на усіх не вистачає.

Ініціатори наголошують, що українці не раз доводили, що здатні пережити скрутні часи, якщо об'єднаються. Про ініціативу пише фейсбук-сторінка Just Ride.

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Для водіїв, які продовжують їздити власним авто і не проти допомогти лікарям, пропонують заповнити спеціальну форму. Вона доступна – за посиланням.

Крім того, варто встановити спеціальний додаток. Туди приходитимуть сповіщення про медиків, які є поруч з вами і не можуть дістатися до місця роботи. Більш детально про платформу ініціативи "підвези лікаря" – за посиланням.

Ініціатори наголошують на важливості підвезти лікаря до його робочого місця. Мовляв, можливо саме завдяки вам вдасться врятувати життя людей.

До слова, лікарів не варто боятися, позаяк усі вони вдягнені у медичні маски і дотирмуються загальних правил безпеки. Ба більше, постійних зареєстровани хводіїв забезпечують антисептиком, максами і за можливості паливом.