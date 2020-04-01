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      Украинских водителей просят подвезти врачей: как присоединиться к инициативе

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      Украинцев призывают подвезти медиков на работу / 032.ua

      Украинских водителей призывают присоединиться к инициативе "Подвези врача", в рамках которой во время карантина людей просят помочь врачам добираться на работу. Инициаторы рассказывают, что ежедневно получают около 200 заявок от врачей в день, но водителей пока на всех не хватает.

      Инициаторы подчеркивают, что украинцы не раз доказывали, что способны пережить трудные времена, если объединятся. Об инициативе пишет фейсбук-страница Just Ride.

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      Водителям, которые продолжают ездить на собственном авто и не прочь помочь врачам, предлагают заполнить специальную форму. Она доступна – по ссылке.

      Кроме того, стоит установить специальное приложение. Туда будут приходить извещения о медиках, которые рядом с вами и не могут добраться до места работы. Более подробно о платформе инициативы "Подвези врача" – по ссылке.

      Инициаторы отмечают важность подвезти врача к его рабочему месту. Возможно, именно благодаря вам удастся спасти жизни людей.

      К слову, врачей не стоит бояться, поскольку все они одеты в медицинские маски и придерживаются общих правил безопасности. Более того, постоянных зарегистрированных водителей обеспечивают антисептиком, масками и по возможности топливом.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Медицина Авто Карантин в Украине 2020
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