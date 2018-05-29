Український експорт наздоганяє докризовий рівень, – Мінекономрозвитку

За результатами І кварталу 2018 року обсяги торгівлі товарами України на ринку Європейського Союзу у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшилися на 18,7%, експорту – на 27,4%, а імпорту – на 11,2%.

Незважаючи на те, що товарообіг поки що нижчий за докризовий, Україна вперше вийшла за обсягом експорту до ЄС на довоєнний рівень – ми програємо лише 500 мільйонів докризовому абсолютному максимуму 2008 року (18,1 млрд. дол. США) і піковому за цінами 2011 року (17,9 млрд. дол. США), – роз'яснили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України у відповідь на запит 24 каналу.

У відомстві також нагадали про зростання кількості українських компаній, які здійснюють експорт товарів до держав-членів ЄС: у 2014 році, коли розпочалося тимчасове застосування ПВЗВТ з ЄС, експорт до ЄС здійснювали 10 002 компанії, за результатами 2017 року їхня кількість значно збільшилась і склала 14 136 компаній.

Збільшується і кількість суб’єктів ЗЕД, які отримують статус уповноваженого експортера та можуть експортувати до ЄС без оформлення сертифікату EUR.1. На сьогодні таких підприємств вже понад 200.

Читайте детальніше про успіхи українського експорту у Європі у публікації 24 каналу: Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту