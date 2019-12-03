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      В Бахмуті з вікна випав маленький хлопчик

      737 Читать новость на русском
      Дитина випала з вікна / GettyImages

      Чотирьохрічний хлопчик випав з вікна однієї з багатоповерхівок в центрі міста Бахмута .

      Зараз дитина у важкому стані перебуває в реанімації, повідомляє freeradio.

      "Мати вийшла з кімнати, а малюк самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку, яка не витримала ваги дитини. Поліція проводить перевірку за фактом нещасного випадку", – інформують на сайті поліції Донеччини.

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      Правоохоронці з’ясовують повні обставини та усі відомості вже внесли до ЄРДР. 

      У лікарні відмовилися розголошувати деталі, адже батьки категорично відмовляються давати будь-яку інформацію. 

      Правоохоронці Донеччини закликають серйозніше ставитися до профілактики таких випадків. Для того, щоб інцидент не повторився з іншими дітьми радять ставити на вікна фіксатори та замки, які перешкоджають відкриванню вікон, не дозволяти дитині сидіти та гратися на підвіконні та не ставити біля вікон меблі, щоб діти не змогли забратись на підвіконня.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Лікарня Кримінал
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