В Івано-Франківській області у чоловіка вилучили марихуани на півмільйона гривень

В Івано-Франківській області правоохоронці вилучили у чоловіка 10,5 кілограмів марихуани на понад 500 тисяч гривень. Зловмисником виявився житель міста Калуш.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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В будинку 53-річного калушанина правоохоронці знайшли та вилучили 10.5 кілограма марихуани. Приблизна вартість вилученого – понад 500 тисяч гривень. Наркозілля уже було розфасоване в поліетиленові пакети та готове для реалізації,

– йдеться у повідомленні поліції.

Також на власній присадибній ділянці чоловіка виявлено та вилучено 89 кущів коноплі.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешт на строк до 6-ти місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років.



Приблизна вартість вилученого – понад 500 тисяч гривень