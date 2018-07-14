В Ивано-Франковской области у мужчины изъяли марихуану на полмиллиона гривен

В Ивано-Франковской области правоохранители изъяли у мужчины 10,5 килограммов марихуаны на более чем 500 тысяч гривен. Злоумышленником оказался житель города Калуш.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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В доме 53-летнего калушанина правоохранители нашли и изъяли 10.5 килограмма марихуаны. Приблизительная стоимость изъятого – свыше 500 тысяч гривен. Наркозелье было расфасовано в полиэтиленовые пакеты и готово для реализации,

– говорится в сообщении полиции.

Также на собственном приусадебном участке мужчины обнаружено и изъято 89 кустов конопли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или арест на срок до 6-ти месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Приблизительная стоимость изъятого – свыше 500 тысяч гривен