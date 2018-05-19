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В польській школі розпилили невідому речовину: 17 учнів госпіталізували

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300 учнів евакуювали зі школи у Польщі
300 учнів евакуювали зі школи у Польщі / tvn24.pl

У місті Вейхерово на півночі Польщі 19 травня з середньої школи евакуювали 325 осіб, зокрема майже 300 дітей, у зв'язку з розпиленням у приміщенні навчального закладу невідомої речовини.

Про це повідомляє tvn24.pl.

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Після дев'ятої ранку ми отримали інформацію про розпилення невідомої хімічної субстанції у школі... Станом на зараз загальна кількість осіб, яких забрали до шпиталю становить 17 осіб, допомогу надано 35 особам,
– повідомив речник Пожежної служби Вейхерово Мірослав Курась.

Зазначається, що понад 30 дітей поскаржилися на проблеми з диханням і різь в очах.

Постраждалих дітей відправили у лікарні Вейхерово, Гдині та Лемборка.

За попередніми даними поліції, причиною погіршення стану здоров'я дітей було розпилення сльозогінного газу у школі.

Дирекція школи прийняла рішення про дострокове завершення занять у навчальному закладі.

Наразі на місці спеціальна група хімічно-екологічного порятунку.

 

Теги: Новини Польщі Діти
Джерело: 24 Канал
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