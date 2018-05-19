В польской школе распылили неизвестное вещество: 17 учеников госпитализированы

В городе Вейхерово на севере Польши 19 мая из средней школы эвакуировали 325 человек, в том числе почти 300 детей, в связи с распылением в помещении учебного заведения неизвестного вещества.

Об этом сообщает tvn24.pl.

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После девяти утра мы получили информацию о распылении неизвестной химической субстанции в школе ... По состоянию на данный момент общее количество лиц, которых забрали в госпиталь составляет 17 человек, помощь оказана 35 лицам,

– сообщил пресс-секретарь Пожарной службы Вейхерово Мирослав Курас.

Отмечается, что более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах.

Пострадавших детей отправили в больницы Вейхерово, Гдыни и Лемборка.

По предварительным данным полиции, причиной ухудшения состояния здоровья детей было распыления слезоточивого газа в школе.

Дирекция школы приняла решение о досрочном завершении занятий в учебном заведении.

Сейчас на месте присутствует специальная группа химически экологического спасения.