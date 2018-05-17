Масове отруєння дітей у Черкасах: у лікарні досі перебувають 3 школярів

Троє дітей досі перебувають у дитячій обласній лікарні Черкас після масового отруєння на шкільній лінійці. Проте медики наголошують, їх лікують від супутніх захворювань, які виявили під час обстеження.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

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49 дітей і 4 дорослих, яких госпіталізували зі шкільної лінійки у Черкасах, уже вдома. Ще троє дітей досі перебувають у дитячій обласній лікарні, але їх лікують від супутніх захворювань. Вони ніяк не пов’язані із отруєнням,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у дітей та дорослих, які звернулись до лікувальних закладів Черкас після відвідування шкільних заходів 8 травня спостерігалась токсична реакція на інгаляційний контакт з невідомою речовиною, що, на щастя, не мала шкідливого впливу на їхнє здоров’я.

Встановленням остаточних причин токсичної реакції займаються відповідні органи.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат. З понеділка, 14 травня, у черкаській школі №8, де 8 травня на ранковій лінійці знепритомніли близько 30 дітей, відновили навчальний процес.