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      В Росії влаштували марш пам'яті Нємцова: фото, відео

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      Марш пам'яті Бориса Нємцова в Росії 29 лютого 2020 / www.dw.com

      Одразу в декількох містах Росії 29 лютого проходять марші пам'яті вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова. Люди вимагають знайти замовників вбивства п'ятирічної давнини поблизу Кремля. Є затримані.

      Учасники маршу пам'яті Нємцова скандували гасла "Ні вбивствам", "Замовників до відповіді", "Наше ім'я – Борис Нємцов", "Кадиров – ганьба Росії", "Свободу політв'язням", пише DW.

      Важливо! У Празі навпроти російського посольства відкрили площу імені Нємцова: фото, відео

      Москва

      У центрі російської столиці учасники акції проходять через рамки металошукачів з встановленими камерами фіксації, поліція вибірково перевіряє в людей документи. Станом на 14:00 вшанувати пам'ять Нємцова зібралося понад 14,4 тисячі людей. Учасники акції поклали квіти до місця вбивства Нємцова – Великого Москворецького мосту, що розташований поблизу Кремля.

      Цей марш пам'яті Кремль узгодив ще в середині лютого. За підрахунками організаторів, в акції мали б взяти участь до 30 тисяч людей. 

      Дивіться фото з акції пам'яті у Москві / Фото: DW

      Санкт-Петербург

      У центр Санкт-Петербурга влада стягнула велику кількість силовиків. Вони супроводжують марш пам'яті, на який прийшли понад 4 тисячі людей. Учасники йшли за маршрутом від станції метро "Горьковская" до Троїцької площі і завершили акцію біля Соловецького каменя.

      Перед початком і після акції на Троїцькій площі російські правоохоронці затримали 6 активістів з руху "Солідарність" і "Відкритої Росії". Загалом за мітингом стежили приблизно 800 співробітників Росгвардії.

      Також марші пам'яті Нємцова пройшли і в інших містах Росії, зокрема у Новосибірську, Нижньому Новгороді, Ярославлі, Вологді, Воронежі, Орлі, Пермі та Казані.

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      Дивіться маршрут активістів маршу пам'яті Нємцова у Санкт-Петербурзі на карті: 

      Що відомо про вбивство Бориса Нємцова?Це відомий російський опозиціонер, якого вбили 27 лютого 2015 року. Приблизно о 23:40 у нього поцілили чотирма кулями у груди, голову і серце. Його вбили на Великому Москворецькому мосту, що розташований поблизу Кремля. Сталося це за день до запланованого на 1 березня у Москві опозиційного маршу "Весна".

      Раніше за вбивство Нємцова засудили групу чеченців, які організували та виконали злочин. Вину за постріли на себе взяв Заур Дадаєв. Він зауважив, що двічі намагався вбити Нємцова: вперше йому завадила велика кількість людей навколо. Вбивцю засудили до 20 років за ґратами. Однак замовників так і не знайшли.

      Цікаво, що передостаннє інтерв'ю з Нємцовим вийшло під заголовком "Боюся того, що Путін мене вб'є". Окрім того, політика вбили за лічені години після його слів: "життя Надії Савченко дорожче, ніж якийсь Путін".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пікет Активісти Вбивство Москва Поліція Вбивство Нємцова Борис Нємцов Новини Росії
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