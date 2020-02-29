В России устроили марш памяти Немцова: фото, видео

Сразу в нескольких городах России 29 февраля проходят марши памяти убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Люди требуют найти заказчиков убийства пятилетней давности вблизи Кремля. Есть задержанные.

Участники марша памяти Немцова скандировали лозунги "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя – Борис Немцов", "Кадыров – позор России", "Свободу политзаключенным", пишет DW.

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Москва

В центре российской столицы участники акции проходят через рамки металлоискателей с установленными камерами фиксации, полиция выборочно проверяет у людей документы. По состоянию на 14:00 почтить память Немцова собрались более 14,4 тысячи человек. Участники акции возложили цветы на месте убийства Немцова – Большом Москворецком мосту, который расположен вблизи Кремля.

Этот марш памяти Кремль согласовал еще в середине февраля. По подсчетам организаторов, в акции должны принять участие до 30 тысяч человек.

Смотрите фото с акции памяти в Москве / Фото: DW

Марш памяти Бориса Немцова начинается и в Москве. На выходе из метро Чеховская и у рамок к часу дня собралось довольно много людей pic.twitter.com/Q7fQMWkHdE — DW на русском (@dw_russian) February 29, 2020

В Москве на акции собралось несколько тысяч человек. На рамках у входа установлены камеры, у пришедших выборочно проверяют документы. В месте проведения шествия перебои со связью, сообщает корреспондент DW pic.twitter.com/8Qr80HEuCc — DW на русском (@dw_russian) February 29, 2020

Москва. Шествие в память убитого пять лет назад Бориса Немцоваhttps://t.co/nnqSwF8iyb pic.twitter.com/4GEB6caXFW — Activatica (@Activatica) February 29, 2020

Дань памяти #БорисНемцов, одному из выдающихся политических деятелей современной России, отважному защитнику демократии и свободы, убитому в Москве пять лет назад. Вместе со многими моими коллегами, в том числе европейскими. @EUinRussia pic.twitter.com/SRoqowjD3z — Pierre Lévy (@PierreLevyDiplo) February 27, 2020

Санкт-Петербург

В центр Санкт-Петербурга власти стянули большое количество силовиков. Они сопровождают марш памяти, на который пришли более 4 тысяч человек. Участники шли по маршруту от станции метро "Горьковская" до Троицкой площади и завершили акцию возле Соловецкого камня.

Перед началом и после акции на Троицкой площади российские правоохранители задержали 6 активистов из движения "Солидарность" и "Открытой России". В целом за митингом следили примерно 800 сотрудников Росгвардии.

Также марши памяти Немцова прошли и в других городах России, в частности в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Воронеже, Орле, Перми и Казани.

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Смотрите маршрут активистов марша памяти Немцова в Санкт-Петербурге на карте:

Марш в память о #БорисНемцов

Санкт Петербург, 2020 pic.twitter.com/bHSXEZsKvI — флаг капитуляции (@badzyura1006) February 29, 2020

Что известно об убийстве Бориса Немцова? Это известный российский оппозиционер, которого убили 27 февраля 2015 года. Примерно в 23: 40 в него попали четырьмя пулями в грудь, голову и сердце. Его убили на Большом Москворецком мосту, который расположен вблизи Кремля. Произошло это за день до запланированного на 1 марта в Москве оппозиционного марша "Весна".



Ранее за убийство Немцова осудили группу чеченцев, которые организовали и исполнили преступление. Вину за выстрелы на себя взял Заур Дадаев. Он отметил, что дважды пытался убить Немцова: впервые ему помешало большое количество людей вокруг. Убийцу приговорили к 20 годам за решеткой. Но заказчиков так и не нашли.



Интересно, что предпоследнее интервью с Немцовым вышло под заголовком "Боюсь того, что Путин меня убьет". Кроме того, политика убили через считанные часы после его слов: "жизнь Надежды Савченко дороже, чем какой-то Путин".