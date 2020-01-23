В Україні провели електронний перепис населення: результати

В Україні замість традиційного провели електронний перепис населення. Наразі в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

Електронний перепис населення провели за допомогою 3 методів, повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%. Відповідно до результатів дослідення, в Україні 20 мільйонів 900 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків. До теми: Населення Землі стрімко зростає: в ООН назвали цифру Новина доповнюється.