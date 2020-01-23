11:32
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      В Україні провели електронний перепис населення: результати

      427 Читать новость на русском
      В Україні провели електронний перепис населення / pinterest.com

      В Україні замість традиційного провели електронний перепис населення. Наразі в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

      Електронний перепис населення провели за допомогою 3 методів, повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.

      Відповідно до результатів дослідення, в Україні 20 мільйонів 900 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

      До теми: Населення Землі стрімко зростає: в ООН назвали цифру

      Новина доповнюється.

       

      BIG Test Skoda Octavia A5: секрет успіху
      сьогодні
      4027
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 18
      сьогодні , 10:45 Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз
      Богдан Мірошниченко 933
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8457
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      917
      сьогодні , 10:00 Никакого транзита власти в России нет
      Блоги 953
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук