В Україні знизили ціну на газ у квітні

Ціну на газ в Україні для населення знизили на 2% від регульованої державою вартості, тож 1 кубометр газу коштуватиме 8 гривень 38 копійок (на 17 копійок менше). За такими цінами "Нафтогаз" продаватиме газ українцями у квітні 2019 року.

Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

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Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою у 8 тисяч 550 гривень за тисячу кубометрів. Завдяки цьому "Нафтогаз" вирішив продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення.

"Нафтогаз" продає звичайним українцям газ за нижчими цінами, ніж – промисловості. Вартість газу для населення встановлює уряд (зобов’язуючи "Нафтогаз" продавати газ споживачам за 8 тисяч 550 гривень за тисячу кубометрів). А промисловість купує газ за ринковою ціною, яка зазвичай є вищою.

Як в Україні формують ціну на газ для населення? Згідно з вимогами Міжнародного валютного фонду, ціна на газ для звичайних українців повинна формуватися із 2 факторів – собівартості українського газу і супутніх послуг, а також його імпорту. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може придбати його за менші гроші, то держава може знизити ціну на газ для населення. При цьому держава не порушить домовленості з МВФ

В Україні підвищать ціни на газ для населення: коли і на скільки? Восени 2018 року уряд вирішив, що ціни на газ зростатимуть у 3 етапи. Так, з 1 травня 2019 року ціна на газ для населення мала скласти 9 тисяч 850 гривень за тисячу кубометрів (тобто зрости на 1 тисячу 300 гривень); з 1 січня 2020 року – до 12 тисячі 300 гривень за тисячу кубометрів.



Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня – це ключова вимога МВФ задля продовження співпраці з Україною та для зміцнення української економіки.