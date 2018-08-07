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Вадим Рабінович, який жив тільки на зарплату депутата, програв 500 тисяч євро в суді

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Вадим Рабінович програв 500 тисяч євро в суді
Вадим Рабінович програв 500 тисяч євро в суді / 24 канал

Суд вищої інстанції у французькому місті Ніцца задовольнив позов групи компаній Льовочкіних проти народного депутата Вадима Рабіновича. Суд постановив стягнути зі сторони, що програла, судові та інші витрати. Та на цьому неприємності ймовірного кандидата у президенти України не закінчились.

Про це повідомило інформаційне агентство Interfax-Україна.

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Інтерфакс має копію рішення суду, у якому зазначено, що Вадим Рабінович не мав повноважень діяти від імені держави Україна й отримувати дозвіл на тимчасову судову іпотеку на власність компаній на території Франції. Отже, суд вказав, що Рабінович безпідставно привласнив собі право звертатися до іноземного суду від імені України, а відтак скасував дозволи на тимчасову реєстрацію судової іпотеки.


Вадим Рабінович втратив 500 тисяч євро в суді

Тепер Рабінович зобов'язаний сплатити штрафи у обсязі по три тисячі євро народному депутату Юлії Льовочкіній і двом компаніям. Але найгірше – це втрата 400 тисяч євро, які бізнесмен і політики заплатив за реєстрацію судової іпотеки у Франції. А тепер ще й уряду країні треба буде оплатити процедуру зняття цієї іпотеки. Та і це – ще не всі проблеми потенційного кандидата у президенти України.

Ми вимагатимемо від Рабіновича у французькому суді компенсації заподіяної шкоди діловій репутації наших клієнтів і завданих збитків. Я допускаю подальше переслідування Рабіновича за зловмисне використання французького правосуддя,
– заявив адвокат Ден Шефет, який представляв інтереси Льовочкіної та її компаній.

До слова, згідно з декларацією Вадима Рабіновича – за увесь 2017 рік його дохід становив 213 тисяч гривень.

Нагадаємо, між проросійськими політиками Вадимом Рабіновичем і Юрієм Бойком продовжується боротьба за статус єдиного кандидата в президенти України від опозиції, та наразі партії "Опозиційний блок" і "За життя" не єдині у цьому питанні. У так званій "групі Льовочкіна" таким кандидатом безперечно є Юрій Бойко, Ахметов багато років підтримував і просував Олександра Вілкула, а от найближчим до Вадима Рабіновіча є – Віктор Медведчук.

Теги: Новини України Новини політики Вадим Рабінович Новини Франції Сергій Льовочкін
Джерело: 24 Канал
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