Вбивства й катування: ЗМІ розповіли про ймовірні злочини російських найманців в Африці
Російські найманці у Центральноафриканській Республіці, ймовірно, катують мирних жителів, ґвалтують їх та займаються грабежами. Крім того, є свідчення того, що росіяни публічно страчують людей в Африці.
Джерело:RFI
Причетні до численних злочинів 3 воєнізовані угруповання, які діють у ЦАР на стороні урядової армії: ПВК "Вагнера", Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU.
Раніше Повстанці у ЦАР ліквідували кількох вагнерівців, ще один – у полоні, – ЗМІ
Злочини, до яких причетні найманці Росії
Матеріал базується на доповіді спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці.
У ньому йдеться, що лише із січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань, а також 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.
У публікації детально описані злочини, серед яких
- розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули 3 мирних жителів,
- страта в середині лютого 3 мирних жителів у мечеті,
- групове зґвалтування наприкінці лютого 24-річної місцевої жительки.
Реакція посольства Росії у ЦАР
Посольство Росії наразі не коментувало матеріал, однак раніше зробило заяву щодо доповіді робочої групи ООН. Там заявили, що інформація в ній начебто є "спекуляцією".
У дипломатичній місії вважають, що експерти ООН не висунули "неспростовних доказів".
Поділитися новиною