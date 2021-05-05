Российские наемники в Центральноафриканской Республике, вероятно, пытают мирных жителей, насилуют их и занимаются грабежами. Кроме того, есть свидетельства того, что россияне публично казнят людей в Африке.

Причастны к многочисленным преступлениям 3 военизированные группировки, действующие в ЦАР на стороне правительственной армии: ЧВК "Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU.

Ранее Повстанцы в ЦАР ликвидировали нескольких вагнеровцев, еще один – в плену, – СМИ

Преступления, к которым причастны наемники России

Материал базируется на докладе специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке.

В нем говорится, что только с января до середины апреля 2021 года российские военные специалисты осуществили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований, а также 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

В публикации подробно описаны преступления, среди которых

расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли 3 мирных жителя,

казнь в середине февраля 3 мирных жителей в мечети,

групповое изнасилование в конце февраля 24-летней местной жительницы.

Реакция посольства России в ЦАР

Посольство России пока не комментировало материал, однако ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН. Там заявили, что информация в ней вроде бы является "спекуляцией".

В дипломатической миссии считают, что эксперты ООН не выдвинули "неопровержимых доказательств".

Справка. В ЦАР с 2013 года продолжается вооруженная борьба между повстанцами и действующей властью. Россия помогает действующему президенту военными консультантами и наемниками с тяжелыми вооружениями. По информации СМИ, в стране может быть примерно 2 тысячи российских наемников.