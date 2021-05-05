Убийства и пытки: СМИ рассказали о предполагаемых преступлениях российских наемников в Африке
Российские наемники в Центральноафриканской Республике, вероятно, пытают мирных жителей, насилуют их и занимаются грабежами. Кроме того, есть свидетельства того, что россияне публично казнят людей в Африке.
Источник:RFI
Причастны к многочисленным преступлениям 3 военизированные группировки, действующие в ЦАР на стороне правительственной армии: ЧВК "Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU.
Ранее Повстанцы в ЦАР ликвидировали нескольких вагнеровцев, еще один – в плену, – СМИ
Преступления, к которым причастны наемники России
Материал базируется на докладе специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке.
В нем говорится, что только с января до середины апреля 2021 года российские военные специалисты осуществили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований, а также 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.
В публикации подробно описаны преступления, среди которых
- расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли 3 мирных жителя,
- казнь в середине февраля 3 мирных жителей в мечети,
- групповое изнасилование в конце февраля 24-летней местной жительницы.
Реакция посольства России в ЦАР
Посольство России пока не комментировало материал, однако ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН. Там заявили, что информация в ней вроде бы является "спекуляцией".
В дипломатической миссии считают, что эксперты ООН не выдвинули "неопровержимых доказательств".
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