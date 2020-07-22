У Переяслав-Хмельницькому, що на Київщині, триває суд над вбивцями 5-річного Кирила Тлявова. На засідання прибули й народні депутати для того, аби не допустити, щоби справу "злили". Вони повідомляють, що багато доказів не відповідають стандартам.

У такий спосіб справу намагаються "зам'яти". Про це в ефірі 24 каналу сказала нардепка 8 скликання та адвокатка Олена Сотник.

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За її словами, зараз суд досліджує докази: визначають, які є допустимими, які – ні. Проте багато документів і слідчих дій оформили неналежним чином або із серйозними недоліками. Цим користується сторона захисту. Майже за кожним доказом вони заявляють клопотання, щоби їх вилучили.

До чого це може призвести?

Якщо суд навіть частину доказів визнає такими, які не відповідають стандартам Кримінально-процесуального кодексу, ми можемо отримати серйозну загрозу розвалу справи,

– зазначила Сотник.

Що було на засіданні?

Нардепка наголосила, що один із захисників – адвокат Чевгус – неодноразово публічно заявляв, що справа розвалиться, бо дуже слабка доказова база.



Постає питання: яким чином прокуратура Київської області, ДБР формували матеріали справи, що сторона захисту має можливість розвалювалювати майже кожен доказ через недбале ставлення до слідчих обов'язків,

– запевнила Сотник.

Вона вважає, що була очевидна халатність, некваліфікована робота слідчих і прокурорів або ж заздалегідь продумана певна стратегія, щоби вилучити докази.

"Крім цього, у цій справі немає одного з ключових речових доказів – самої зброї. Її так і не знайшли. Ніхто не дослідив, чому її не знайшли. Ніхто не проаналізував дії правоохоронців. Щодо них теж є кримінальне провадження, яке нікуди не рухається", – додала адвокатка.

Тому, вона вважає, що для суспільства зараз головне – привернути увагу до справи та вимагати від прокурорів роз'яснення. І сподіватися, що суд належним чином поставиться до своїх обов'язків. Суди теж мають можливість встановлювати факти й доводити винуватість осіб.

31 травня 2019 року двоє поліцейських, їхній друг та підліток відпочивали на одному з подвір'їв. Чоловіки випивали та стріляли по металевих банках. Одна з куль влучила у 5-річного Кирила Тлявова. Дитина боролася за своє життя, але надвечір 3 червня померла.

У момент злочину компанія чоловіків та підлітка нічого не підозрювали, гуляння продовжувалися. Спершу поліцейські Переяслава-Хмельницького стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, коли 5-річний хлопчик з необережності посковзнувся та впав на асфальт, через що й отримав травму голови.

Лише через 5 місяців після трагедії, у справі про вбивство Кирила Тлявова стало 4 обвинувачених: інспектор водної поліції Іван Приходько, поліцейський Володимир Петровець, їхній друг Дмитро Кривошей і 17-річний син Петровця Станіслав.

За інформацією ЗМІ, суд може винести остаточний вирок у цій справі до кінця 2020 року.

Дивіться відео про хід справи: