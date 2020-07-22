В Переяслав-Хмельницком на Киевщине продолжается суд над убийцами 5-летнего Кирилла Тлявова. На заседание прибыли народные депутаты для того, чтобы не допустить, чтобы дело "слили". Они сообщают, что многие доказательства не соответствуют стандартам.

Таким образом, дело пытаются "замять". Об этом в эфире 24 канала сказала нардеп 8 созыва и адвокат Елена Сотник.

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По ее словам, сейчас суд исследует доказательства: определяют, какие являются допустимыми, какие – нет. Однако многие документы и следственные действия оформили ненадлежащим образом или с серьезными недостатками. Этим пользуется сторона защиты. Почти по каждому доказательству они заявляют ходатайство, чтобы их изъяли.

К чему это может привести?

Если суд даже признает часть доказательств такими, которые не отвечают стандартам Уголовно-процессуального кодекса, мы можем получить серьезную угрозу развала дела,

– отметила Сотник.

Что было на заседании?

Нардеп подчеркнула, что один из защитников – адвокат Чевгус – неоднократно публично заявлял, что дело развалится, потому что очень слабая доказательная база.

Возникает вопрос: каким образом прокуратура Киевской области, ГБР формировали материалы дела, что сторона защиты может развалить почти каждый довод из-за халатного отношения к следственным обязанностям,

– заверила Сотник.

Она считает, что была явная халатность, неквалифицированная работа следователей и прокуроров или же заранее продуманная определенная стратегия, чтобы изъять доказательства.

"Кроме этого, в этом деле нет одного из ключевых вещественных доказательств – самого оружия. Его так и не нашли. Никто не исследовал, почему его не нашли. Никто не проанализировал действия правоохранителей. По ним тоже есть уголовное производство, которое никуда не движется", – добавила адвокат.

Поэтому, она считает, что для общества сейчас главное – привлечь внимание к делу и требовать от прокуроров разъяснения. И надеяться, что суд должным образом отнесется к своим обязанностям. Суды тоже имеют возможность устанавливать факты и доказывать виновность лиц.

31 мая 2019 года двое полицейских, их друг и подросток отдыхали в одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли по металлическим банкам. Одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок боролся за свою жизнь, но вечером 3 июня умер.

В момент преступления компания мужчин и подростка ничего не подозревали, гуляния продолжались. Сначала полицейские Переяслава-Хмельницкого утверждали, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт, из-за чего и получил травму головы.

Лишь через 5 месяцев после трагедии, в деле об убийстве Кирилла Тлявова стало 4 обвиняемых: инспектор водной полиции Иван Приходько, полицейский Владимир Петровец, их друг Дмитрий Кривошей и 17-летний сын Петровца Станислав.

По информации СМИ, суд может вынести окончательный приговор по этому делу до конца 2020 года.

Смотрите видео о ходе дела: