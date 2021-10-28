У поліції Сумщини повідомили, що наразі проводять заходи з встановлення та затримання зловмисника.

Більше тут 8 пострілів у присутності дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору" Іваніну

Поліція отримала повідомлення про стрілянину близько 21:00

Правоохоронці розповіли, що виклик до них надійшов близько 21:00 від оператора 103. На вулиці Заливній сталась стрілянина і лежав закривавлений чоловік.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області. На Заливній виявили мертвого чоловіка, ним виявився 29-річний сумчанин. Він помер внаслідок вогнепальних поранень.

До поліції надійшов виклик від оператора 103 / Фото Нацполіції

Тривають слідчі дії / Фото Нацполіції

Що відомо про вбивство Олександра Іваніни: