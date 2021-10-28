В полиции Сумщины сообщили, что сейчас проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.
Больше здесь 8 выстрелов в присутствии жены: в Сумах убили активиста "Правого сектора" Иванину
Полиция получила сообщение о стрельбе около 21:00
Правоохранители рассказали, что вызов к ним поступил около 21:00 от оператора 103. На улице Заливной произошла стрельба и лежал окровавленный мужчина.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области. На Заливной обнаружили мертвого мужчину, им оказался 29-летний сумчанин. Он скончался в результате огнестрельных ранений.
В полицию поступил вызов от оператора 103 / Фото Нацполіції
Продолжаются следственные действия / Фото Нацполиции
Что известно об убийстве Александра Иванины:
- Активиста "Правого сектора" застрелили у подъезда собственного дома.
- Мужчина вернулся домой на машине вместе с женой.
- Как сообщили в областной ячейке "Правого сектора", Иванину уже ждал неизвестный на скамейке.
- Он выстрелил в активиста много раз.
- В "Правом секторе" связывают преступление с антикриминальной деятельностью своего товарища.