В полиции Сумщины сообщили, что сейчас проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

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Полиция получила сообщение о стрельбе около 21:00

Правоохранители рассказали, что вызов к ним поступил около 21:00 от оператора 103. На улице Заливной произошла стрельба и лежал окровавленный мужчина.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Национальной полиции в Сумской области. На Заливной обнаружили мертвого мужчину, им оказался 29-летний сумчанин. Он скончался в результате огнестрельных ранений.



В полицию поступил вызов от оператора 103 / Фото Нацполіції



Продолжаются следственные действия / Фото Нацполиции

Что известно об убийстве Александра Иванины: