Сам дугін абсолютно необгрунтовано звинуватив у вбивстві своєї доньки Україну. До слова, в ОП одразу ж заявили, що Україна не має жодного стосунку до вибуху автомобіля доньки алєксандра дугіна.

Важливо Боже провидіння: в ОП відреагували на підрив авто з донькою дугіна

Що сказав сам дугін

За його словами, теракт нібито був здійснений "нацистським українським режимом".

20 серпня при поверненні з підмосковного фестивалю "Традиція" на моїх очах була по-звірячому вбита вибухом моя дочка дар'я дугіна. Вона була чудовою православною дівчиною, патріоткою,

– сказав головний "ідеолог путіна".

Він також заявив, що його донька нібито ніколи не закликала до насильства та війни. Хоча насправді відомо, що вона, як і її батько, підтримувала війну росії проти України, стверджуючи, що "українців потрібно вбивати".

дугін не хоче відплати

Далі у своїй промові ідеолог "руского міра" наголосив, що вони (ймовірно, мовиться про вбивць його доньки – 24 канал) хотіли придушити волю кривавим терором. Про яку саме волю мовиться, коли дугін говорить про народ, який може боротися хіба за пачку солі в магазині, незрозуміло.

Також він сказав, що не прагне відплати. Натомість він просить росію перемогти у кривавій війні проти України.

На вівтар перемоги поклала своє дівоче життя моя дочка. Тож переможіть, будь ласка,

– попросив дугін.

фсб цинічно звинуватила Україну в підриві авто дугіної

російські пропагандисти одразу ж повідомили, що за вбивством дугіної стоять українські спецслужби. За їхніми неперевіреними даними, вбивство нібито скоїла громадянка України так звана Наталія Вовк. Та нібито прибула до Росії 23 липня разом із дочкою Софією Шабан.

Ба більше, жінки, за версією окупантів, орендували квартиру в будинку, де жила в москві дугіна. А щоб стежити за нею використовували Mini Cooper. Жінки нібито змогли за цей час аж тричі змінити номерні знаки авто.

Україна тут ні до чого

Цей інцидент міг трапитися за участі членів "Національної республіканської армії". Принаймні в заяві організації мовилося про те, що її члени беруть відповідальність за підрив авто дугіної, яка саме поверталась із фестивалю "Традиція".

У НРА казали, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.

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