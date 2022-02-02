Депутата звинувачують у вбивстві інспектора поліції. Його дії кваліфікували як вбивство з необережності.
Що було раніше На Чернігівщині під час полювання застрелили поліцейського
Деталі розслідування
Трагедія трапилася 28 листопада 2021 року в селі Травневе, Городянської громади на Чернігівщині. Під час полювання Ігор Довгопол вистрілив з рушниці та влучив у свого друга – інспектора поліції.
Чоловік зазнав вогнепального поранення голови та потрапив до лікарні. Наступного дня він помер.
За даними слідства, депутат не переконався у безпечності своїх пострілів та не передбачив наслідків своєї необережності.
Тепер голові районного управління ДСНС та депутату міськради загрожує до 5 років ув'язнення.
Що відомо про вбивство поліцейського на полюванні
- Загиблим унаслідок трагедії виявився 37-річний капітан поліції Максим Тимошенко.
- На полюванні було 4 осіб. Усі були тверезими та з офіційними дозволами на полювання.
- Депутат міськради Ігор Довгопол цілився у лисицю, однак влучив у голову свого друга.
- У вбитого поліцейського залишилась дружина та 13-річна дочка.