Вбивство сина депутата Соболєва: суд залишив підозрюваних під вартою

Печерський суд Києва 25 січня у закритому режимі обрав запобіжний захід у справі вбивства сина Вячеслава Соболєва. Суд залишив під вартою двох ексбійців роти "Ведмеді", яких підозрюють у замаху на депутата Київської облради та вбивстві його 3-річного сина.

Як сказав депутат Соболєв "Громадському", його на засіданні не було. Адвокат одного з підозрюваних Сергій Козир зазначив, що до них застосовані заходи безпеки, тому розгляд справи відбувався у закритому режимі.

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Відомо, що суддею у справі був Сергій Вовк, якого пов'язують з низкою гучних справ та скандалів. Його п'ять разів відстороняли від роботи, але щоразу Вовк повертався до роботи у Печерський суд Києва.

Дивіться фото з місця стрілянини у центрі Києва / Фото: "Інформатор":

Що відомо про замах на депутата Соболєва: основне

Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині перебував він разом із дружиною, сином і подругою дружини. Куля влучила у шию 3-річного сина депутата. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

На наступний день поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов. 3 грудня їм оголосили підозру.

За це їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.

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