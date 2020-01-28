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      Вбивство сина депутата Соболєва: суд залишив підозрюваних під вартою

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      Вбивство сина депутата Соболєва / 24 канал

      Печерський суд Києва 25 січня у закритому режимі обрав запобіжний захід у справі вбивства сина Вячеслава Соболєва. Суд залишив під вартою двох ексбійців роти "Ведмеді", яких підозрюють у замаху на депутата Київської облради та вбивстві його 3-річного сина.

      Як сказав депутат Соболєв "Громадському", його на засіданні не було. Адвокат одного з підозрюваних Сергій Козир зазначив, що до них застосовані заходи безпеки, тому розгляд справи відбувався у закритому режимі.

      До теми: Кілеру, який вбив 3-річного сина Соболєва у Києві, обіцяли 1000 доларів, – Аваков

      Відомо, що суддею у справі був Сергій Вовк, якого пов'язують з низкою гучних справ та скандалів. Його п'ять разів відстороняли від роботи, але щоразу Вовк повертався до роботи у Печерський суд Києва.

      Дивіться фото з місця стрілянини у центрі Києва / Фото: "Інформатор":

       

      Що відомо про замах на депутата Соболєва: основне

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині перебував він разом із дружиною, сином і подругою дружини. Куля влучила у шию 3-річного сина депутата. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • На наступний день поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов. 3 грудня їм оголосили підозру.
      • За це їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
      • 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.

      Більше про те, чому випадки замовних вбивств частішають – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Стрілянина Вбивство Замах на Соболєва Діти і неповнолітні Судді Печерський суд Києва Розслідування
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