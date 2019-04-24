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      Вбивство Вороненкова: Максакова несподівано зруйнувала версію слідства

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      Денис Вороненков і Марія Максакова
      Денис Вороненков і Марія Максакова / Фото з відкритих джерел

      Напередодні у Шевченківському райсуді Києва мало відбутися слухання справи щодо вбивства колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Тут мали допитати офіцерів розвідки, які забезпечували його охорону, однак на засідання прийшла вдова політика Марія Максакова.

      Жінка, зокрема, заявила, що не почувається у цілковитій безпеці. За словами Максакової, якби у неї не було охорони, то до сьогоднішнього дня вона навряд би дожила. 

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      "Для своєї безпеки бажаю, щоб су ознайомився з цими обставинами", – підкреслила вона.

      Під присягою вдова Вороненкова спростувала висловлену раніше версію про причетність до вбивства її колишнього цивільного чоловіка Володимира Тюріна та російських спецслужб.

      Я стверджую, що Володимир Тюрін не має до вбивства Дениса Вороненкова жодного стосунку. І не було у нього жодних підстав для цього. І мої свідчення щодо нього не були моїми особистими висновками, а налаштував мене давати свідчення проти нього саме Денис Панаїтов,
      – переконує Максакова.

      За її версією, власне Панаїтов є причетним до вбивства. Про нього відомо, що це московський приятель Вороненкова і колишній співробітник Слідчого комітету Росії. Також він вирішив заволодіти московською нерухомістю вбитого політика.

      Як розповіла Максакова, готуючись до від'їзду, друзі, нібито, домовилися про угоду з обміну квартир. Панаїтов повинен був забрати собі елітні апартаменти Вороненкова в "Москва-сіті", а в київську квартиру Панаїтова повинна була в'їхати сім'я Вороненкова. Що і сталося. Однак, оформити угоду юридично друзі не встигли, оскільки "Панаїтов їх кинув".

      За її словами, допомагав Панаїтову московський підприємець Віталій Качур, який раніше давав свідчення проти Вороненкова у справі про шахрайство, водночас він нібито має зв'язки з колишніми українськими силовиками.

      "У мене спочатку була версія, і я утвердилася в думці, що до вбивства мого чоловіка є причетними Панаїтов і Качур. Качур має величезні зв'язки в Україні та Росії. Із засобів масової інформації відомо про близькі зв'язки з Олександром Януковичем, колишнім керівником зовнішньої розвідки Ілляшовим", – зазначила вдова Вороненкова.

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      Адвокат обвинувачених у вбивстві Вороненкова Владислав Добош, зі свого боку, заявив, що такі свідчення Максакової повністю руйнують версію обвинувачення.

      Версія ГПУ про російський слід, ФСБ, Тюріна розвалюється. Виходить, що це все фантазія. Максакова розвалила весь ланцюжок. Як тоді бути? Немає ні замовника, ні організатора, ні всього ланцюжка, що вони намалювали. Все розсипається,
      – наголосив правозахисник.

      Зауважимо, що, за версією слідства, вбивство Вороненкова замовив Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової та російський кримінальний авторитет. Сам злочин стався 23 березня 2017 року біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов. За словами генпрокурора Юрія Луценка, одним із мотивів є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.

      як розгорталися останні події щодо вбивства вороненкова: 
      blog_ava
      Луценко хоче зберегти посаду, і це його помилка, – експерт
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Росії Вбивство Вороненкова Кримінальні новини Розслідування Судді
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