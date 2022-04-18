Про це під час загальноукраїнського телемарафону повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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"У нас є план, і це абсолютно справедливо претендувати на те, щоб наші європейські партнери і G7 відкрили для нас всі ринки збуту, бо для будь-якого інвестора питання номер один – це питання збуту своєї продукції. У нас на цьому тижні (ефір відбувся у неділю, 17 квітня – ред.) були дуже активні перемовини з Великою Британією, а на наступному тижні ми очікуємо, що вони знімуть усі мита для українських товарів, і ми очікуємо такі самі дзеркальні дії й від наших партнерів по Європейському Союзу", – зазначила міністерка.

Вона також нагадала, що задля того, щоб створити належні умови для відновлення роботи бізнесу, уряд вже скасував на період воєнного стану 500 видів дозволів, залишивши лише 50.

Таку кількість дозволів в Мінекономіки планують залишити і після війни, як для українських підприємств, так і для закордонних.

Я би хотіла, щоб ми з нашими партнерами та урядом розробили та закріпили на законодавчому рівні оцю повну дерегуляцію і на період після воєнного стану – щоб спростити процедури реєстраційні та процедури, потрібні для виробництва, для наших іноземних партнерів,

– зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що в березні через війну, що розв'язала держава-терорист Росія, український експорт скоротився вдвічі, а імпорт – утричі.

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