У Парижі на сесії Європейської комісії "За демократію через право" затвердили звіт щодо судового закону. Він визначає важливі аспекти діяльності Верховного суду та органів судового врядування.

У висновку Венеціанської комісії зазначено, що протягом останніх років судова система в Україні змінилася, передає "Дзеркало тижня".

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У документі вказано, що в Україні через відсутність цілісного підходу було прийнято законодавчі акти, які не були достатньо реформовані. Згідно зі звітом, це було наслідком неякісної роботи над законами, тому й не дивно, що деякі з них визнавали неконституційними. Також у висновку вказано, що важливою проблемою є погана реалізація вже ухвалених законів. Це стається через корупцію та відсутність доброчесності в судовій владі.

Серйозною проблемою, з якою стикається українське судочинство, є величезна кількість вакансій на посадах суддів, що пов'язана з нефункціонуванням Вищої кваліфікаційної комісії суддів,

– йдеться у звіті.

Члени Венеціанської комісії також дали рекомендації щодо закону. Там зазначено, що відповідно до європейських стандартів, зменшення кількості суддів Верховного суду, яке планувала українська влада, не припинить повноваження його чинних працівників. Комісія підтримала й те, що законопроєкт передбачає відновлення складу ВККС, яка відбиратиме суддів першої та другої інстанцій.

Також у законопроєкті йдеться про те, що Вища кваліфікаційна комісія суддів підпорядковується Вищій раді правосуддя. Однак, як зазначено в документі, відносини між цими органами мають вирішуватися виключно в рамках ширшої реформи. До того ж, члени комісії підтримали й пропозицію щодо створення конкурсної комісії. Вона відбиратиме нових членів ВККС разом з міжнародними експертами.