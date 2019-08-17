Вентилятор, огорожа та труба: найдивніші об'єкти малої приватизації в Україні

17 серпня минає рік, відколи в Україні стартувала мала приватизація. Протягом цього періоду Фонд державного майна України разом із регіональними філіями та органами місцевого самоврядування продають об'єкти вартістю до 250 мільйонів гривень на електронних аукціонах. І лоти там часом чудернацькі.

Сума доходу від реалізації об'єктів уже сягнула 1,48 млрд грн (дані за період із 17 серпня 2018 року по 17 серпня 2019-го). Найбільше продали нежитлових приміщень, проте серед лотів були й такі, які можуть здивувати. Добірку найоригінальнішого майна, яке виставляли на аукціони малої приватизації, зібрали експерти майданчика Аукціони.Prom.ua.

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Вентилятор

Регіональне відділення Фонду держмайна у Кіровоградській області виставило на продаж вентилятор 1988 року випуску в задовільному стані. Зберігався на складі з 1990 року. У грудні 2018 року його продали на електронному аукціоні за 80 гривень.

Сад за мільйон

За межами села Станіславчик на Черкащині з 1978 року є сад площею 8,5 га. У червні цього року Матусівська сільська рада, на балансі якої він перебував, продала насадження фермерському господарству за понад 1 мільйон гривень. Хоча стартова ціна становила всього 13 тисяч гривень. Як повідомив організатор торгів, у саду були яблуні сортів "Білий налив" та "Ренет Симиренка", а також півтора гектари аличі.



Сад за мільйон на Черкащині

Будинок для урочистих подій

Ківерцівська районна рада Волинської області виставила на торги будинок для урочистих подій після пожежі. Площа приміщення, розташованого у центрі міста, становить 382,5 кв.м. Стартова ціна об'єкта була 300 тисяч гривень, проте під час електронного аукціону, на якому торгувалися три учасники, вартість зросла майже втричі – до 800 тисяч.

"Укртелефільм"

З другої спроби Фонду держмайна України вдалося продати майновий комплекс державного підприємства "Укртелефільм", розташований на вул. Кирилівській у Києві. На торги виставили виробничі будівлі, прохідну, ангар та гараж, усе – в незадовільному стані. Початкову вартість об'єкта встановили у розмірі 4,6 мільйона гривень. Пропозиції на торги подали два учасники, переможець аукціону заплатив за майновий комплекс 5,1 мільйон.

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Недіючий наземний трубопровід у Малині

На Житомирщині вирішили продати недіючий наземний трубопровід. І – зробили це. Об'єкт довжиною 1200 погонних метрів на торги виставила Малинська міська рада. Пропозицію подав лише один учасник, який і став переможцем. Ціна залишилася такою ж, яку вказав організатор – 164 тисячі гривень.



Трубопровід продали за 164 тисячі

Магазин за 13 гривень

Будівлю магазину, розташованого між селами Стінка та Залізняк у Сумській області, продали новому власникові за 13,71 гривні. На продаж нерухомість виставило регіональне відділення ФДМУ. Перші два аукціони з продажу цього об'єкта не відбулися, тож був оголошений третій, у якому ціна вже не зростала, а знижувалася. В результаті стартова вартість у 1300 грн зменшилася на 99%, і магазин придбали за мінімальну суму.

Бетонна огорожа в Харкові

Харківська міська рада вирішила продати на аукціоні паркан-огорожу на вул. Новомосковській. Описали докладно: довжина 24 м, встановлено 12 секцій висотою 2,5 м, кожна з яких складається з 5 плит, а разом це 60 плит. Початкову вартість організатор встановив у розмірі 9,3 тисячі гривень. Об'єктом зацікавилися два потенційні покупці, які на аукціоні підняли ціну до 35 тисяч.

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Серед цікавого майна, якому тільки шукають нових власників на електронних торгах, є приміщення колишнього костелу на Львівщині, ціна якого стартуватиме від 1 мільйона гривень, недобудований спортивний комплекс у селі Тополеве Полтавської області за 200 тисяч та палац дітей та молоді у Новоград-Волинському за 600 тисяч.

Усі об'єкти малої приватизації, якими б дивними вони не здавалися, переважно знаходять нових власників. За рік проведення аукціонів майже половина з них (40%) були успішними, а середнє зростання ціни сягнуло 59,64%. Це один із найбільших показників серед усіх торгів, які проводилися в системі ProZorro.Продажі.