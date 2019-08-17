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      Вентилятор, огорожа та труба: найдивніші об'єкти малої приватизації в Україні

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      Яке держмайно продавали на електронних торгах
      Яке держмайно продавали на електронних торгах / khersondaily.com

      17 серпня минає рік, відколи в Україні стартувала мала приватизація. Протягом цього періоду Фонд державного майна України разом із регіональними філіями та органами місцевого самоврядування продають об'єкти вартістю до 250 мільйонів гривень на електронних аукціонах. І лоти там часом чудернацькі.

      Сума доходу від реалізації об'єктів уже сягнула 1,48 млрд грн (дані за період із 17 серпня 2018 року по 17 серпня 2019-го). Найбільше продали нежитлових приміщень, проте серед лотів були й такі, які можуть здивувати. Добірку найоригінальнішого майна, яке виставляли на аукціони малої приватизації, зібрали експерти майданчика Аукціони.Prom.ua. 

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      Вентилятор

      Регіональне відділення Фонду держмайна у Кіровоградській області виставило на продаж вентилятор 1988 року випуску в задовільному стані. Зберігався на складі з 1990 року. У грудні 2018 року його продали на електронному аукціоні за 80 гривень.

      Сад за мільйон

      За межами села Станіславчик на Черкащині з 1978 року є сад площею 8,5 га. У червні цього року Матусівська сільська рада, на балансі якої він перебував, продала насадження фермерському господарству за понад 1 мільйон гривень. Хоча стартова ціна становила всього 13 тисяч гривень. Як повідомив організатор торгів, у саду були яблуні сортів "Білий налив" та "Ренет Симиренка", а також півтора гектари аличі.

      сад
      Сад за мільйон на Черкащині

      Будинок для урочистих подій

      Ківерцівська районна рада Волинської області виставила на торги будинок для урочистих подій після пожежі. Площа приміщення, розташованого у центрі міста, становить 382,5 кв.м. Стартова ціна об'єкта була 300 тисяч гривень, проте під час електронного аукціону, на якому торгувалися три учасники, вартість зросла майже втричі – до 800 тисяч.

      "Укртелефільм"

      З другої спроби Фонду держмайна України вдалося продати майновий комплекс державного підприємства "Укртелефільм", розташований на вул. Кирилівській у Києві. На торги виставили виробничі будівлі, прохідну, ангар та гараж, усе – в незадовільному стані. Початкову вартість об'єкта встановили у розмірі 4,6 мільйона гривень. Пропозиції на торги подали два учасники, переможець аукціону заплатив за майновий комплекс 5,1 мільйон.

      Читайте також: Майно "Укртелефільму" таки пішло з молотка: кому дісталося та скільки заплатили

      Недіючий наземний трубопровід у Малині

      На Житомирщині вирішили продати недіючий наземний трубопровід. І – зробили це. Об'єкт довжиною 1200 погонних метрів на торги виставила Малинська міська рада. Пропозицію подав лише один учасник, який і став переможцем. Ціна залишилася такою ж, яку вказав організатор – 164 тисячі гривень.

      трубопровід
      Трубопровід продали за 164 тисячі

      Магазин за 13 гривень

      Будівлю магазину, розташованого між селами Стінка та Залізняк у Сумській області, продали новому власникові за 13,71 гривні. На продаж нерухомість виставило регіональне відділення ФДМУ. Перші два аукціони з продажу цього об'єкта не відбулися, тож був оголошений третій, у якому ціна вже не зростала, а знижувалася. В результаті стартова вартість у 1300 грн зменшилася на 99%, і магазин придбали за мінімальну суму.

      Бетонна огорожа в Харкові

      Харківська міська рада вирішила продати на аукціоні паркан-огорожу на вул. Новомосковській. Описали докладно: довжина 24 м, встановлено 12 секцій висотою 2,5 м, кожна з яких складається з 5 плит, а разом це 60 плит. Початкову вартість організатор встановив у розмірі 9,3 тисячі гривень. Об'єктом зацікавилися два потенційні покупці, які на аукціоні підняли ціну до 35 тисяч.

      Читайте також: Верховний суд розблокував проведення масштабної приватизації: що це означає

      Серед цікавого майна, якому тільки шукають нових власників на електронних торгах, є приміщення колишнього костелу на Львівщині, ціна якого стартуватиме від 1 мільйона гривень, недобудований спортивний комплекс у селі Тополеве Полтавської області за 200 тисяч та палац дітей та молоді у Новоград-Волинському за 600 тисяч.

      Усі об'єкти малої приватизації, якими б дивними вони не здавалися, переважно знаходять нових власників. За рік проведення аукціонів майже половина з них (40%) були успішними, а середнє зростання ціни сягнуло 59,64%. Це один із найбільших показників серед усіх торгів, які проводилися в системі ProZorro.Продажі.

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      Теги: Новини України Гроші Торги ProZorro Приватизація
      Джерело: 24 канал
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