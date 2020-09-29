У Білорусі відбувся суд над двома чоловіками з міста Молодечне, які під час протестів намагались звільнити активіста від бійців ОМОНу. Їх засудили до 3 років ув'язнення в колонії загального режиму.

Під час бійки чоловіки буцімто застосовували насильство проти ОМОНівців, у відповідь один з силовиків навіть дістав пістолет, повідомляє видання "Вясна".

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Як відбувався суд над протестувальниками

Суддя Молодеченського району Вікторія Полещук 29 вересня винесла вирок 2 білорусам – Павлу Пєскову та Владиславу Євстегнєєву – за опір співробітникам ОМОНу. Пєскова засудили до ув'язнення на 3 роки й 3 місяці у колонії загального режиму, а Євстегнєєва – на 3 роки. Саме такий вирок і просив прокурор Сергій Габрукович.

Суд встановив, що під час бійки ОМОНівцям пошкодили форму. Також вони отримали тілесні ушкодження – подряпини на колінах і ліктях. Проте ці подряпини не призвели до погіршення здоров'я бійців або втрати працездатності.

25-річного Євтегнєєва заарештували у залі суду одразу після оголошення вироку. 31-річному Пєскову змінили запобіжний захід з домашнього арешту на ув'язнення ще 18 вересня. Ці 11 днів, які він провів під вартою, вирахують з присудженого терміну ув'язнення.



Момент затримання Владислава Євстегнєєва / Фото "Вясна"

Як Євстегнєєв та Пєсков пояснили свій вчинок

Євстегнєєв повністю визнав свою провину. Він пояснив, що втрутився у бійку з ОМОНом, бо почув крики жінки біля міліцейського мікроавтобуса. Чоловік подумав, що їй роблять боляче, тому підбіг до бійця ОМОНу і "прихопив його рукою". Через тиск натовпу і через те, що хлопець підвернув ногу, Євстегнєєв разом з силовиком впали на землю.

Я тримався за ОМОНівця, щоб, падаючи, не вдаритися в плитку,

– пояснив білорус.

Своєю чергою, Пєсков визнав свою провину частково. Він розповів у суді, що почув на вулиці крики на кшталт: "Врятуйте, допоможіть!". Потім чоловік побачив бійку, в якій "ОМОНівець тиснув на людину", тому Пєсков вирішив втрутитись. Чоловік розповів, що хотів лише припинити цей конфлікт, бо там були присутні діти, а сама бійка відбувалась в громадському місці.

За словами підсудних, вони не мали наміру завдати шкоди співробітникам ОМОНу. Водночас прокурор під час суду стверджував протилежне.

Дивіться бійку ОМОНу та протестувальників у Молодечному:

Буде ще багато таких вироків, – білоруський журналіст

Білоруський кореспондент "Радіо Свобода" Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу заявив, що це не останній такий вирок для протестувальників у Білорусі – варто чекати ще багато судових проваджень та рішень.

Це перший суд щодо насильницьких дій ОМОНу та спроб протестувальників врятувати людей. Ми очікуємо, що буде багато таких нових вироків. Було ще дуже багато таких епізодів,

– сказав Калиновський.

За його словами, такі дії влади – це спроба залякати, засудити та не дати можливості зірвати балаклави з ОМОНівцями. "Це зрозуміла реакція влади – задушити протести та змусити людей мовчати і не підходити до людей у чорному чи зеленому. Ці спецпризначенці і вбивають, і катують, а якщо люди чинять їм опір – як бачимо, 3 роки ув'язнення", – підсумував журналіст.

Він запевнив, що єдиний спосіб подолати жорстокість ОМОНу – багаточисельні мітинги. Люди не залякані, вони підготовлені.

Білоруський журналіст про суд над протестувальниками: відео

Коротко про бійку Пєскова та Євстегнєєва з бійцями ОМОНу

19 червня в білоруському місті Молодечно під час акції солідарності 2 чоловіків спробували відбити в ОМОНівців затриманого Миколу Олійника.

Кадри бійки біля міліцейського мікроавтобуса викликали великий резонанс. На відео було видно, що в якийсь момент один з силовиків дістав пістолет.

Слідчий комітет Білорусі порушив проти Пєскова та Євстегнєєва кримінальну справу за опір працівникові органів внутрішніх справ.

Хлопців затримали. А 16 вересня суд Молодечненського району почав розгляд кримінальної справи стосовно них.

У цій справі є ще один підозрюваний – Володимир Негода. Проте він наразі перебуває у розшуку.



Владислав Євстегнєєв повністю визнав свою провину / Фото "Вясна"