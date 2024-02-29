Якщо все добре, чому ми опинилися в такій ситуації, – Буданов прокоментував відставку Залужного
Джерело:CBS
8 лютого президент України офіційно оголосив про великі кадрові зміни у керівництві Збройних Сил. Зокрема, глава держави повідомив про призначення новим Головкомом генерала Олександра Сирського.
Коли тільки-но починали ходити чутки про можливу відставку колишнього Головкома Валерія Залужного, у західних ЗМІ розглядали Буданова як одну із кандидатур на посаду нового головнокомандувача.
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Що думає Буданов про звільнення Залужного
У медіа поширювали повідомлення, що між президентом і генералом було чимало розбіжностей. Зокрема, вони мали різний погляд на розвиток подій на полі бою. Залужний попереджав про "глухий кут", а Зеленський вірив у можливість прориву. Крім того, посадовці мали різні погляди щодо питання мобілізації.Довідка: Президент наприкінці року повідомляв, що військові просили його про додатковий призов пів мільйона осіб. Сам Зеленський не бачить можливим і необхідним мобілізувати таку кількість людей. Залужний, коментуючи рішення президента про звільнення усіх обласних військкомів за результами перевірок у ТЦК, назвав їх професіоналами своєї справи.
Буданова спитали про особисті розбіжності між Зеленським і Залужним. Очільник ГУР відповів, що між ними навряд чи могли бути особисті суперечки у ситуації, коли "один є підлеглим іншого".
Також розвідник натякнув, що підтримує рішення президента щодо відставки Залужного.
Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?,
– прокоментував глава ГУР.
Звільнення Залужного: що відомо
- 29 січня телеграм-канали почали поширювати повідомлення про те, що Валерія Залужного вже звільнили. Начебто президент викликав його до себе і запропонував нову посаду – секретаря РНБО. Того ж дня прессекретар Зеленського Сергій Никифоров спростував відставку Залужного.
- Однак за тиждень вона таки відбулася. Спочатку з'явився допис президента, в якому він дякує Залужному за два роки боротьби і служби і наголошує на потребі перезавантаження ЗСУ. Подібний допис поширив і сам колишній Головком.
- Під час вечірнього звернення Зеленський повідомив про звільнення Залужного, якого він попросив залишитися у своїй команді. Також президент представив нового Головкома – генерала Олександра Сирського.
- Тоді ж глава держави анонсував низку інших кадрових змін у військовому керівництві країни. Зокрема, замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали Генштаб очолив генерал-майора Анатолій Баргилевич.
- Заступниками Сирського стали Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Заступниками Баргилевича обрали Олексія Шевченка, Михайла Драпатого та Володимира Горбатюка.
- Новим очільником Сил ТрО став Ігор Плахута, а новим командувачем Сухопутних військ генерал Олександр Павлюк.