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      Відтепер – 100 євро: з 1 липня змінюється оподаткування посилок з-за кордону

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      Податок за посилки слід буде платити, якщо посилка дорожча за 100 євро
      Податок за посилки слід буде платити, якщо посилка дорожча за 100 євро / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Оподаткування посилок з-за кордону змінюється. З 1 липня 2019 року набувають чинності зміни до Податкового кодексу. З цього дня податок доведеться сплатити з посилки, вартість якої перевищує 100 євро.

      Головна зміна: оподатковуються посилки від 100 євро

      Мовиться, здебільшого, про покупки, які здійснюють українці у інтернет-магазинах і які доставляють у посилках з-за кордону. Якщо вартість товарів у такій посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач зобов'язаний сплатити податок на додану вартість.

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      Раніше поріг сплати податку становив 150 євро, а з 1 липня – 100 євро. Важливо зазначити, що мовить лише про одержувачів-фізичних осіб. Для юридичних осіб та підприємців безмитний ліміт не зміниться – 150 євро.

      Яких саме посилок стосуються зміни?

      Зміни стосуються товарів в міжнародних і експрес-відправленнях до України, сумарна вартість яких перевищує 100 євро (або у гривнях, враховуючи курс НБУ на момент подання митної декларації) для одного одержувача в одному пакунку і від одного відправника.

      Цікаво, що кількість пакунків від одного відправника до одного одержувача – не обмежили.

      Скільки треба буде платити податку?

      Додаткових платежів буде два:

      – ПДВ 20%
      – мито 10%.

      Важливо: податок слід платити тільки з тієї суми, яка перейшла межу у 100 євро! Наприклад, за посилку з товарами на 150 євро доплатити треба буде 20% ПДВ та 10% мита лише з 50 євро, тобто – 10 євро ПДВ і 5 євро мита.

      Чому змінили неоподатковуваний ліміт?

      У Раді вважають, що зміна оподаткування насамперед вплине на тих, хто намагається обходити правила ввезення міжнародних посилок. Ніна Южаніна, голова комітету ВР з питань податкової і митної політики, повідомила, що люди, які замовляють товари з-за кордону для себе, не постраждають. Адже кількість посилок вартістю у понад 150 євро – лише 1,4% від загальної кількості.

      До слова, зміни до Податкового кодексу Рада внесла ще 23 листопада 2018 року, однак досі діяв перехідний період чинності старого безмитного ліміту. Інші пропоновані на той час зміни (обмеження кількості посилок до 3 на місяць на 1 одержувача та введення безподаткового ліміту в 22 євро – відхилили).

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      Теги: Новини України Податки Гроші Євро Валюта
      Джерело: 24 канал
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