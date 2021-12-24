У СБУ повідомили, що продовжують системну боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України.

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Зловмисники викрадали людей і "кришували" наркобізнес

Під час спецоперації в Маріуполі нейтралізували міжнародне кримінальне угруповання. Зловмисники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею. Якщо люди відмовлялися, до них застосовували насильство та погрожували вбивством.

Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий "злодій у законі". Він причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Учасники банди намагались налагодити збут важких наркотиків на території регіону. Для маскування "товар" замовникам передавали через місцевих жителів, яких насильно втягували у наркобізнес.

Фігуранти справи тероризували й залякували жителів регіону. Зокрема, нападали на людей та "вибивали" з них гроші.

Слідство з'ясувало, що зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації й потім змушували потерпілих повертати вигадані борги. Для "переконливості" застосовували зброю і побиття.



У Маріуполі спіймали злочинну банду / Фото СБУ

Учасникам банди повідомили про підозри

Правоохоронці задокументували факти вимагання грошей на суму майже 20 тисяч доларів. Крім того, під час передачі частини грошей від потерпілого затримали двох організаторів банди.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за статтями про

вимагання,

розбій,

незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Вирішують питання щодо обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.



Зловмисники вимагали у людей гроші / Фото СБУ

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