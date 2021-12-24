В СБУ сообщили, что продолжают системную борьбу с транснациональной организованной преступностью, которая угрожает государственной безопасности Украины.

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Злоумышленники похищали людей и "крышевали" наркобизнес

Во время спецоперации в Мариуполе нейтрализовали международную криминальную группировку. Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. Если люди отказывались, к ним применяли насилие и угрожали убийством.

Координировал деятельность группировки с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе". Он причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки "товар" заказчикам передавали через местных жителей, которых насильно втягивали в наркобизнес.

Фигуранты дела терроризировали и запугивали жителей региона. В частности, нападали на людей и "выбивали" из них деньги.

Следствие выяснило, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем заставляли потерпевших возвращать вымышленные долги. Для "убедительности" применяли оружие и избиения.



В Мариуполе поймали преступную банду / Фото СБУ

Участникам банды сообщили о подозрениях

Правоохранители задокументировали факты вымогательства денег на сумму почти 20 тысяч долларов. Кроме того, во время передачи части денег от потерпевшего задержали двух организаторов банды.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по статьям:

вымогательство,

разбой,

незаконное лишение свободы или похищение человека.

Решают вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.



Злоумышленники требовали у людей деньги / Фото СБУ

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